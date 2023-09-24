تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

أقيم اليوم الأحد الاجتماع الفني لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة المقرر إقامتها على صالة نادي الغرافة القطري خلال الفترة من 25 لـ30 سبتمبر الجاري بمشاركة الفريق الأول بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع الفني حضور كل من؛ أحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة بنادي الزمالك ومصطفى صدقي إداري الفريق.

ويشارك في بطولة الدوحة الدولية 8 أندية من النخبة تمثل 7 دول وهي؛ "الزمالك المصري- الحكمة اللبناني - بيروت فيرست اللبناني -الفتح المغربي- ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي".

ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني".

ويلتقي "سلة الزمالك" في أول مباراة مع الأهلي الليبي غدا الاثنين في تمام 8 مساء، ثم سيواجه ميرالكو بواتس الفلبيني يوم الثلاثاء المقبل الساعة ٩.٤٥ مساء، في الجولة الأخيرة سيواجه العربي الكويتي يوم الأربعاء المقبل الساعة ٦.٤٥ مساء.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.

ويشارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم كل من؛ وليد أحمد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد عمر محمد وعمر هشام حسين وأحمد محمد انور عزب ومعاذ أيمن مصطفى و ادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وأحمد محمد محمود إسماعيل وعلي مصطفى محمد حجازي ومحمد إبراهيم عبده وزياد أيمن

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.