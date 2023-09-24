حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أينتراخت فرانكفورت وفرايبورج، في المباراة التي أقيمت على ملعب كومرتسبانك مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وعجز فرانكفورت وفرايبورج عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة.

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق تعادله الرابع على التوالي في البطولة مقابل انتصار وحيد، إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام فرايبورج، صاحب المركز التاسع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه فرانكفورت، ولكن اللاعب غادر الملعب في الدقيقة 65.