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تستعد فرقة "مسار إجباري" لطرح أجدد أعمالها الغنائية "آسف"، يوم 28 سبتمبر الجاري، ضمن البوم "نص الحاجات".

وتعد الأغنية الجديدة ختام ألبوم مسار إجباري الرابع السينجل، والذي يحمل عنوان "نص الحاجات"، والذي بث للجمهور بـ ٤ أغاني سنجل وهم نص الحاحات ، شكرا ، بقيت غريب، بكلمه، والاغنيه الخامسه ستكون "اسف".

أغنية آسف من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرق، وتستعد الفرقة بغناء الأغنية لايف بحفل غنائي ضخم يوم 30 سبتمبر .

وتعيد "آسف" التعاون بين الشاعر محمد البحيري ومسار إجباري بعد أغنية "حد تايه" و "نص الحاجات".

وقدم الفريق 4 ألبومات والعديد من الأغاني المنفردة، بجانب تترات الكثير من المسلسلات والأفلام أحدثها تتر مسلسل الهوشه السابعه " بكلمة".