محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لمواجهة سقوط السيول والأمطار

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بشوارع مدينة المنصورة، حيث شهد نموذج محاكاة بشارع الجمهورية أمام مبنى جامعة المنصورة بنطاق حي غرب، ونموذج آخر بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه المحافظ، رؤساء أحياء غرب وشرق بمعاينة كل قنوات صرف المياه والبالوعات وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، وإنجاز كل التصليحات وأعمال الصيانة وتعويض أغطية البالوعات المفقودة.

كما وجه المحافظ، بتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها، وتحديد أماكن تجميع المياه بالمناطق المنخفضة التي لا يوجد بها بالوعات لتصريف المياه للدفع بسيارات كسح المياه لشفط المياه، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كل أعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً على أرواح المواطنين.



