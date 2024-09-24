ميدار أول شركة في مصر تحصل على رخصة تطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء IOT

- المهندس أيمن القوصى: هذه الرخصة تُعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار لتكون من أبرز مدن الجيل الخامس فى مصر

- الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة بتطوير مشروعاتها العملاقة وفقا لأحدث مفاهيم المدن الذكية المستدامة

حصلت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتى «مستقبل سيتى»، و«مدى MADA» بشرق القاهرة، على رخصة لتطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء (IOT – Internet of Things) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك. بموجب هذا الترخيص، ستكون «ميدار» قادرة على تقديم خدمات المدن الذكية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء فى المدن المملوكة لها. هذا الإنجاز يعزز مكانة «ميدار» وريادتها كمؤسس ومطور عام فى هذا القطاع الحيوى، ويؤكد التزامها بتبنى أحدث الابتكارات فى المدن التى تطورها، مما يدعم تطلعاتها المستقبلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ويشير مصطلح إنترنت الأشياء (IOT) إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والأشياء المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات وتقنيات أخرى، مما يمكنها من جمع البيانات وتبادلها عبر الإنترنت، كما تشمل أيضا البنية التحتية للمدن، مما يتيح المراقبة فى الوقت الفعلى وتواصل الأجهزة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل بشرى.

ويساهم إنترنت الأشياء فى تحسين تشغيل المدن الذكية من خلال إدارة فعالة للعديد من القطاعات الحيوية، ففى مجال النقل والمواصلات تسهم إشارات المرور الذكية فى تخفيف الازدحام، بينما توفر المواقف الذكية بيانات فورية حول الأماكن المتاحة، مما يسهم فى تحسين حركة المرور داخل مدن ميدار. كما يسهم التتبع فى تحديد الوقت الفعلى لوصول وسائل النقل العامة يعزز تجربة المستخدمين ويحسن كفاءة النظام المرورى بشكل عام.

وفى مجال الطاقة، يتم مراقبة الشبكات الذكية واستهلاك الطاقة وضبطه بشكل ديناميكى لتقليل الهدر، كما تُستخدم إضاءة الشوارع الذكية وتكامل الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة، مما يضمن استخدامًا مستدامًا وفعالًا للطاقة داخل مدن ميدار. أما فى مجال أنظمة البيئة الذكية، فتسهم الصناديق الذكية فى تحسين عمليات جمع النفايات، بينما تساعد مستشعرات إنترنت الأشياء فى تعزيز عمليات إعادة التدوير ومراقبة المياه، حيث تتيح الأجهزة اكتشاف التسريبات وتتبع مستويات التلوث لضمان سلامة المدن.

وفى مجال الأمن، تعزز أنظمة المراقبة الذكية الأمان وتساعد فى توجيه مركبات الطوارئ بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم أنظمة المبانى الذكية فى تحسين استخدام الطاقة من خلال أنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد الذكية، وتتيح للمديرين مراقبة المبانى عن بُعد.

وفى تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية: «نحن فخورون بكوننا أول شركة فى مصر تحصل على رخصة إطلاق أنظمة إنترنت الأشياء، وتُعد هذه الرخصة خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا فى تحويل مدن ميدار إلى أبرز المدن الذكية فى مصر التى يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص. إن التقدم التكنولوجى، بما فى ذلك تطبيقات إنترنت الأشياء، يعزز جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، ونتطلع إلى تطبيق هذه التجربة فى المدن التى تطورها «ميدار»، مما يعزز ريادتنا فى قطاع التطوير العقارى».

وأضاف «القوصى»: «نحرص على الحفاظ على ريادتنا فى تطوير المدن المتكاملة المستدامة، ونعتمد فى استراتيجيتنا على أحدث التقنيات المبتكرة لخلق بيئة معيشية أكثر ذكاءً وراحة ورفاهية. من خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، نهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقديم نموذج بارز فى الابتكار والتطور التكنولوجى. وباعتبارها تقنية أساسية فى تطوير المدن الذكية، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء البنية التحتية والخدمات الحضرية، مما يرفع مستوى جودة الحياة، ويقلل التكاليف، ويعزز الاستدامة. وبفضل توصيل الأجهزة وجمع البيانات واتخاذ القرارات فى الوقت الفعلى، تسهم إنترنت الأشياء فى تطوير المدن عالميًا، ونحن فى «ميدار» نطمح إلى أن نحذو حذو هذه المدن الذكية العالمية ونحقق نتائج مماثلة فى مدن ميدار، مما يعزز قدرتنا على تقديم نموذج متفرد فى الابتكار والتطور».

وتأسست شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهى أحد أكبر الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار والتنمية العمرانية فى مصر، وهى من أوائل الشركات التى طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة فى مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى فى مصر وهى (بنك مصر ــ بنك الاستثمار القومى ــ البنك الأهلى المصرى ــ شركة المقاولون العرب).

وتعتبر «ميدار» الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك «ميدار» محفظة أراض تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر «مستقبل سيتى» هى أولى المدن التى أطلقتها «ميدار» وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت «ميدار» فى جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقارى بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا فى «مستقبل سيتى»، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة «مدى MADA» والتى تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم «مدينة ترفيهية ــ Theme Park ــ مدينة للتسوق ـ مدينة تعليمية ــ مدينة طبية»، بالإضافة إلى مناطق سكنية، لتستوعب مدن «ميدار» مليون نسمة تقريبًا بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.

وبجانب المدن التى أسستها «ميدار»، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطنى المدن المملوكة لشركة «ميدار» والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة «CTRL» المسئولة عن إدارة المرافق

Facility Management، وشركة النقل والمواصلات «WAYZ» وشركة «CIRCUIT» لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقنى، بشكل يؤكد انفراد «ميدار» بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.