عاهل الأردن: ممارسات إسرائيل في غزة تشجع على المجازر في أنحاء العالم

قال ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الثلاثاء، إن "ممارسات إسرائيل في غزة تشجع على ارتكاب المجازر في كل أنحاء العالم".

وأضاف العاهل الأردني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه " لا يمكن تبرير مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر"، مشيرا إلى أن "الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "دان الأردن والعالم كله هجمات 7 أكتوبر ولكن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل تم تجاهلها".

ويأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي دخل يومه الـ354، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا بالقطاع، في حين شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة على العديد من البلدات في شرق لبنان وجنوبه.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش بدأ موجة واسعة من الهجمات على ما وصفتها بأهداف إرهابية في لبنان.



