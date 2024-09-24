خدمة قطارات جديدة تربط بين برلين وباريس بحلول ديسمبر

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قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، اليوم الثلاثاء، إن خط قطارات جديدا مباشرا سيربط بين برلين وباريس في رحلات تصل إلى ثماني ساعات، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في ديسمبر المقبل.

وذكرت شركة دويتشه بان: "لأول مرة، سيتم الربط بين العاصمتين بخط سكة حديد نهاري سريع".

ويتم تشغيل خدمة قطار النوم بين المدينتين منذ أواخر 2023، وتشغلها شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية.

وسينطلق العمل في الطريق الجديد بالشراكة بين الشركة النمساوية وشركة (إس إن سي إف) اعتبارا من 16 ديسمبر. وقدمت الشركتان تفاصيل الخدمة في معرض "إنوترانس" التجاري لصناعة السكك الحديدية في برلين اليوم الثلاثاء.

وستتم إتاحة شراء التذاكر اعتبارا من منتصف أكتوبر، بأسعار تبدأ من 99ر59 يورو (84ر66 دولار).