ماذا قال الرئيس الإيراني عن الوضع في لبنان وحزب الله؟

قال الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان ، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على حزب الله في لبنان هي "أزمة إنسانية" تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.

وحذر بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من أن "الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري (في لبنان) إلى المنطقة برمتها".

وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزشكيان إن حزب الله يواجه دولة "مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر"، وحذر قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل".

وتابع: "لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وتحدث بزشكيان مع الشبكة الإخبارية بينما يجتمع زعماء العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، والتي من المتوقع أن يهيمن على جدول أعمالها، تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي "يمكن أن يكون خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".