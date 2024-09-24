وزير الرياضة ينهي أزمة سفر لاعب رفع الأثقال إلى إسبانيا

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد وجه بتذليل إجراءات سفر اللاعب عبد الرحمن يونس لخوض منافسات بطولة العالم بإسبانيا.

حيث توج البطل عبد الرحمن محمد يونس لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات وزن 81 كجم ببطولة العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة ليون الإسبانية وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري .

وتمكن عبد الرحمن يونس من تحقيق الميدالية الذهبية في الخطف، والميدالية البرونزية للكلين والنتر، والميدالية الفضية المجموع، وذلك برفع مجموع قدره 350 كجم.

ووجه رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، الشكر والتقدير لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدخله، والتوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات.

بذلك ارتفع رصيد ميداليات المنتخب المصري إلى 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونز.، بعد سفره وتدخل الوزارة لإنهاء كافة الإجراءات.