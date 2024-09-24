البيت الأبيض: بايدن يعتزم زيارة ألمانيا في منتصف أكتوبر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيزور ألمانيا في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سوف يسافر إلى أنجولا بعد زيارته لألمانيا.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لبايدن إلى العاصمة الألمانية كرئيس للولايات المتحدة لإجراء محادثات ثنائية .

وكان الرئيس الديمقراطي قد شارك في قمة مجموعة السبع في منتجع إلماو في جبال الألب البافارية في عام 2022، وتوقف للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين العسكرية، لكنه لم يقم بعد بزيارة عمل أو زيارة رسمية إلى ألمانيا خلال رئاسته.

ومن المقرر أن يترك بايدن منصبه في يناير المقبل. وقد انسحب من سباق الانتخابات لولاية ثانية في يوليو الماضي تحت ضغط كبير من حزبه وسلم الراية لنائبته كامالا هاريس.

وكان بايدن قد وعد منذ وقت طويل بزيارة القارة الأفريقية ولكنه أرجأ ذلك عدة مرات.