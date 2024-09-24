الرئيس الإيراني: يجب أن يحل السلام والأمن محل الحرب وسفك الدماء

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة أن يحل السلام والأمن محل الحرب وسفك الدماء في العالم، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن بزشكيان قوله خلال لقائه مع مديري وسائل إعلام أميركية ، إن إيران ليست كما تظهرها بعض وسائل الإعلام، "ونحن مستعدون للعيش بسلام وأمن مع الجميع في العالم".

وأضاف الرئيس الإيراني ، أن موقفنا بشأن المنطقة والعالم واضح وشفاف، وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية في إيران، كان شعاري "الوحدة والتماسك"، لأننا مطالبون أولاً بأن نعمل على حل الخلافات في البلاد.

واستطرد قائلاً،: "إنني لا أنتمي إلى أي حزب أو تیار سياسي، ولهذا رحب الشعب وصوت لي، ورغم أننا لم نكن ننتمي إلى أي تیار، إلا أن تصويت الشعب أوصلنا إلى هذا الموقف".

وتابع الرئيس الايراني : "أولويتنا فيما يخص العلاقات الدولية ترتكز على دول الجوار، بأن نتفاهم مع بعضنا البعض ونحترم حدودنا وأمننا ونمنع أي عمل يضر بالأمن الداخلي لكل منا".

واختتم بزشكيان حديثه قائلا :" إيران مستعدة للتعايش مع العالم بسلام وأمن ولا تسعى إلى إثارة الفوضى".