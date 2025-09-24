 الزمالك يجهز البدلاء والمستبعدين لمواجهة الأهلي في القمة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 9:56 م القاهرة
الزمالك يجهز البدلاء والمستبعدين لمواجهة الأهلي في القمة

الشروق
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 9:50 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الجونة التي أقيمت بالأمس في الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة  الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


