ليبيا وتركيا تعززان التعاون في مجال التخلص من مخلفات الحروب

عقد مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب اجتماعًا تعاونياً مهماً مع الفريق الهندسي العسكري التابع للبعثة التركية في ليبيا لتعزيز التعاون في مجال التخلص من مخلفات الحروب.

وأفادت مصادر المركز أن هذا اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون الفني والعملياتي بين الجانبين، بهدف تنفيذ عمليات تفجير آمن والتخلص من مخلفات الحروب التي تهدد حياة المدنيين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

وتم التركيز خلال الاجتماع على مدن طرابلس، مزدة، ومصراتة، نظراً لأهمية الموضوع في ملف المخلفات الحربية.

وأكد مدير المركز على أهمية هذا التعاون في دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز حماية السكان المدنيين، وتطوير القدرات الوطنية في مجال التعامل مع الألغام، بما يتماشى مع المعايير الدولية والالتزامات الإنسانية.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المهام الإنسانية الموكلة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، والتي تهدف إلى التخلص من المخلفات الحربية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.