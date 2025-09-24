العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية يبحثان تأهيل العمالة المسافرة للخارج من قائدي المركبات

• بروتوكول تعاون لتنمية المهارات ورفع كفاءة السائقين للحد من حوادث الطرق

شهد وزير العمل محمد جبران، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية – المركز المصري للقيادة الآمنة"، بشأن تقييم وتأهيل قائدي المركبات، بحضور حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وفي إطار أهداف اتحاد الغرف السياحية بالحد من حوادث الطرق والارتقاء بجودة النقل بكافة صوره ورفع كفاءة ومهارة السائقين.

وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يستهدف توحيد المعايير الخاصة بتقييم مهارات قائدي المركبات والفنيين، ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة، بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل ويحد من حوادث الطرق..كما ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن المركز المصري للقيادة الآمنة، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع الضوابط والمعايير الفنية والإدارية اللازمة.

وفي سياق آخر، بحث وزير العمل محمد جبران، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، آخر المستجدات بشأن تطورات الأحداث التي شهدتها شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية، من احتجاجات بسبب مطالب عمالية مشروعة وشروط عمل.

وأوضح جبران أن إدارة الشركة أعلنت عن امتثالها إلى كافة ملاحظات الوزارة بشأن تلك المطالب والشروط الواجب توافرها في بيئة العمل، وكذلك التسوية الودية، والتعويض اللازم لصالح العاملة دعاء أحمد عطيفي التي فقدت طفلتها الرضيعة إبنة الثلاثة أشهر، التى توفيت على ذراعها.

وأكد جبران عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها، في الشركة، بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها الوزارة مع الإدارة والعمال 1000 عامل، لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة، وكذلك تطبيق القانون في كافة الوقائع التي شهدتها الشركة.