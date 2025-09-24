نائب محافظ المنوفية: استغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات

ترأس محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً لبحث أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض الأصول غير المستغلة بمراكز شبين الكوم وتلا والشهداء والسادات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تعزيز ملف الاستثمار على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، سبل استغلال الأصول غير المستغلة بما يسهم في دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير مواقع لإقامة مشروعات استثمارية جديدة من شأنها تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جادة للشباب.

وأكد نائب المحافظ أن القيادة التنفيذية بالمحافظة تولي ملف الاستثمار أهمية قصوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الجادين، وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.