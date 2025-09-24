بيسكوف: الاقتصاد الروسي مازال صامدا رغم العقوبات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع إذاعة "آر.بي.سي" الروسية أن الاقتصاد الروسي مازال صامدا على الرغم من العقوبات والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وردا على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا "نمر من ورق"، قال بيسكوف إن روسيا ليست نمرا، بل دب ولا وجود لـ"دببة من ورق"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات في العلاقات الروسية الأمريكية.

وتابع بيسكوف أن ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة متوازنة.

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي لتلبية الاحتياجات العسكرية.