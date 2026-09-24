قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تعليقًا على مطالبة الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتسجيل بيانات حالات الولادة وأسباب اللجوء إلى القيصرية، إن الوزارة لا تحارب الولادة القيصرية، وإنما تواجه التدخل الجراحي دون وجود سبب طبي يبرر إجراءه، مؤكدًا أن الأصل في الولادة أن تكون طبيعية.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc”، اليوم الخميس، أن الوزارة وضعت ضمن القواعد المنظمة آليتين شهيرتين ومستخدمتين عالميًا لتحديد مدى حاجة المرأة إلى التدخل الجراحي خلال الولادة، وهما تصنيف “روبسون” ومخطط ”البارتوجرام”، موضحًا أن الملف الطبي للحالة يجب أن يتضمن المبررات الطبية لإجراء الولادة القيصرية.

وتابع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وفي حال وجود مخالفات للقواعد المنظمة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى الغلق، حرصًا على ضمان الالتزام بالضوابط الطبية المحددة لإجراء الولادة القيصرية.

واستكمل أن مواجهة أضرار الولادة القيصرية غير المبررة لا تقتصر على المتابعة والرقابة، وإنما تتحرك الوزارة على مستويين، أولهما الاتفاق بين الأطباء على أن الولادة القيصرية تدخل جراحي يُجرى عند وجود ضرورة طبية، والثاني توعية الرأي العام والنساء أنفسهن بأن الولادة القيصرية غير المبررة قد تسبب أضرارًا على الأم والجنين.

وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام "روبسون"، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناء على بيانات "البارتوجرام"، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية خلال التنفيذ.

وأصدرت الوزارة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، لتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.