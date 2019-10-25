محافظ بورسعيد يكرم أبطال العالم في ألعاب القوى ببطولة العالم بأستراليا من ذوي القدرات الخاصة

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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم، بتكريم أبطال العالم فى ألعاب القوى من ذوى القدرات الخاصة والحاصلين على الميداليات الذهبية فى بطولة العالم بأستراليا.

و أشاد اللواء عادل الغضبان بمستوى اللاعبين وقدراتهم فى التفوق فى مجال ألعاب القوى والسباحة، مؤكدا أن هذه النماذج تعد مثالا مشرفا للبلاد ونموذج مثالي يحتذى به فى المجال الرياضى.

ومن جانبه قام اللواء عادل الغضبان بإهداء الشهادات التقديرية والميداليات التذكارية ومكافأة مالية للفريق وهما الكابتن اسلام قنديل، والكابتن محمد تمام، والكابتن أميرة عبد الوارث

واللاعبين (أفنان صالح - محمد جودة - عمرو دسوقي)، متمنيا لهم مزيد من التفوق والتميز.

شهد التكريم الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة.