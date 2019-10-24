يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد "رجال"، نظيره البرتغالي، مساء اليوم الخميس، على صالة هليوبوليس الشروق، وذلك في إطار ودي ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطول إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في مباراة اليوم، مزيج بين المنتخبات الثلاثة للفراعنة "كبار وشباب وناشئين"، وهم "كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار وعبد الرحمن طه لحراسة المرمي وكل من اللاعبين عمر بكار ووسام نوار ومحمد سند وكريم ايمن ومحسن رمضان وأكرم يسري وسيف الدرع واحمد هشام وعلي زين وحسن قداح وعمر سامي واسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر وممدوح هاشم وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل بالاضافة إلي يحيي خالد".

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطني مع البرتغال، مرة آخرى في ودية ثانية بعد غدا السبت بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

تأتى هاتين الوديتين ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام ٢٠٢٠ .