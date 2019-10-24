ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا ومواجهة يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر ظهر اليوم الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير في التاسعة صباح الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس