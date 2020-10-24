 زيادة مخزون النفط الخام الفنزويلي بأكثر من الضعف وسط تهديدات بعقوبات أمريكية - بوابة الشروق
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زيادة مخزون النفط الخام الفنزويلي بأكثر من الضعف وسط تهديدات بعقوبات أمريكية

كاراكاس - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 5:43 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 5:43 م

زاد مخزون النفط الخام الفنزويلي بواقع 84 % على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية فيما أبعدت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات المشترين لأهم سلعة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن الوضع الحالى سيؤدى لإمكانية أن تبدأ وبصورة حتمية شركة النفط الوطنية الفنزويلية / بتروليوس دي فنزويلا، التي تديرها البلاد في وقف الإنتاج مجددا في أحدث إشارة إلى أن صناعة النفط الفنزويلية على شفا الانهيار.

وأصبح ميناء خوسيه وهو البوابة الرئيسية لصادرات النفط في البلاد، فارغا لأسبوع فيما ألغى مستوردو النفط الخام الفنزويلي بما في ذلك شركات "ريليلاينس اندستريز" الهندية و"ريبسول اس ايه" الإسبانية و"إيني اس بي ايه" الإيطالية، مشتريات النفط الشهر الجاري.


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