صحة مطروح: إجراء 10 جراحات استئصال أورام سرطانية بمستشفى مطروح خلال أكتوبر

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم إجراء عشر جراحات استئصال أورام سرطانية خلال شهر أكتوبر الجاري، داخل مستشفى مرسى مطروح العام.

وأوضح وكيل الصحة بمطروح، أنه تم إجراء ثلاثة حالات استئصال للغدة النكفية، وحالتي استئصال القنوات اللبنية بالثدي، واستئصال ورم بالمبايض والرحم، واستكشاف لورم بالقولون وتغيير مسار نتيجة وجود انسداد معوي، استئصال جذري للثدي وتشريح الغدد الليمفاوية بالإبط، استئصال تحفظي لورم خبيث بالثدي وإعادة هيكلة الثدي، واستئصال غدد ليمفاوية بالمنطقة الإربية مع فتق إربي وتركيب شبكة, وحالتي استئصال القنوات اللبنية بالثدي.

وفي نفس الوقت استقبلت عيادة جراحة الأورام بالمستشفى مريضا يبلغ من العمر 71 عاما يشتكي من ورم بجوار الأذن اليسري وبعد عمل الفحوصات والأشعات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم سرطاني بالغدة النكفية اليسرى، وتم تحضير المريض للعمليات وتم إجراء جراحة استئصال الغدة النكافية مع المحافظة على العصب السابع (الوجهي) المسؤول عن حركة كل عضلات الوجه لتعمل بكفاءة.

وتعد هذه العملية من أصعب وأدق العمليات الجراحية نظرا لدقة وصغر العصب السابع وفروعه الخمسة حتى وصولها إلى العضلات التي تغذيها، واستغرقت الجراحة ساعتين ونصف وهو أقل من نصف الوقت المستغرق في مثل هذه العمليات، وتقرر خروج الحالة في اليوم التالي وتقرر للمريض المتابعة بالعيادة الخارجية لجراحة الأورام والمناظير الجراحية بالمستشفى العام.