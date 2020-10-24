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برلمان الصومال يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة

(د ب أ)
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 4:25 م

وافق البرلمان الصومالي اليوم السبت على كامل تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد والتي قدمها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الأسبوع الماضي.

وصوت أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة، وعددهم 188 نائبا، بالموافقة على الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس البرلمان محمد مرسال شيخ.

كان البرلمان الصومالي صادق في سبتمبر الماضي على تعيين روبلي، وذلك بعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن روبلي، وهو صومالي سويدي، كان يعمل لدى منظمة العمل الدولية في العاصمة الكينية نيروبي، جرى تكليفه برئاسة الوزراء ليخلف حسن علي خيري، الذي غادر المنصب بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.


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