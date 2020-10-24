مدبولي يوجه بسرعة إنهاء الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر استعدادا لكأس العالم لليد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التشطيبات النهائية، بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ستكون ضمن الملاعب التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١، والتي تضم مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وخلال جولته استمع رئيس الوزراء لشرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، حيث بلغ معدل التنفيذ ٩٥%.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حاليا تعيش طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية، مؤكدا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع لـ ٤٥٠٠ ألف متفرج سوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية، وأنها واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط التي نشأت وفقا للضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.