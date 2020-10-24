يوكوهاما مارينوس يقسو على طوكيو في الدوري الياباني

حقق يوكوهاما إف مارينوس انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه إف.سي طوكيو 4 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الياباني الممتاز.

وصعد فريق ناجويا جرامبوس إلى المركز الرابع بعدما تغلب على فيجالتا سينداي 1 / صفر كما تغلب كاشيما أنتلرز على سانفريس هيروشيما 1 / صفر وكونسادول سابورو على يوكوهاما إف.سي 3 / صفر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إف.سي طوكيو ويوكوهاما إف مارينوس بالتعادل السلبي ثم تقدم يوكوهاما بهدفين سجلهما جوزيه أنطونيو دوس سانتوس في الدقيقتين 54 و56.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أضاف يوكوهاما هدفين أخرين في شباك إف.سي طوكيو سجلهما اريك ناسيمنتو دي ليما وتسوبوشي واتانابي لاعب إف.سي طوكيو بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع يوكوهاما إف مارينوس رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد إف.سي طوكيو عند 47 نقطة في المركز الثالث، علما بأن مباراة اليوم كانت الثامنة والعشرين ليوكوهاما والسابعة والعشرين لإف.سي طوكيو في المسابقة.

وحسم ناجوايا جرامبوس مباراته أمام فيجالتا سينداي بهدف سجله شو إيناجاكي في الدقيقة 66 .

ورفع جرامبوس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد فيجالتا سينداي عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

كذلك تغلب كاشيما أنتلرز على سانفريس هيروشيما بهدف وحيد سجله ايفيرالدو في الدقيقة 76، ليرتفع رصيد كاشيما أنتلرز إلى 45 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد سانفريس هيروشيما عند 34 نقطة في المركز العاشر.

أما كونسادول سابورو، فقد تغلب على يوكوهاما إف.سي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أندرسون لوبيز ودوجلاس دي أوليفييرا وتاكورو كانيكو في الدقائق 16 و79 و88 .

وارتفع رصيد كونسادول سابورو إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد يوكوهاما إف.سي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.