روسيا تسجل 16521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تسجيل 16521 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 17340 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و497 ألفا و167 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم السبت، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن 4255 من بين الإصابات الجديدة كانت بدون ظهور أعراض سريرية.

وأضاف البيان أن العدد الأكبر للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 4453 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ713 إصابة، ثم ضواحي موسكو بــ 480 حالة.

وأشار البيان إلى تسجيل 296 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا في عموم روسيا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25821 حالة، موضحا أن 11567 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و130 ألفا و818 حالة.