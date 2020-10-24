مقتل وإصابة 75 جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

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أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأفغانية أن 18 شخصًا قتلوا جراء تفجير انتحاري وقع اليوم السبت، خارج مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، إن 57 شخصا على الأقل جرحوا أيضًا في الهجوم الذي وقع غربي المدينة، مضيفًا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأضافت الوزارة أن المهاجم كان يعتزم دخول المركز لكنه نسف نفسه لدى اقتراب عناصر الأمن منه.

وأدى الهجوم إلى غضب وإدانة واسعة النطاق في أفغانستان وخارجها.

وذكر القصر الرئاسي في بيان أنه ينبغي على حركة طالبان أن توافق على وقف لإطلاق النار.

وقال الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي للناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو: إن إزهاق أرواح الشباب الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق.