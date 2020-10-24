مسئول عراقي: البرلمان أكمل التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن البرلمان أكمل التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة عراقية، مع تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى إلى الجلسة المقبلة.

وأضاف الحلبوسي في تصريح صحفي اليوم: "هذا اليوم أكمل مجلس النواب التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة لزامًا من المجلس بإتمام هذا القانون الذي اعتمد مبدأ أعلى الأصوات لأعلى المرشحين، وبالتالي لا يغبن حق أي مرشح من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية".

وتابع: "سابقًا كان نظام القوائم الانتخابية له ما له وعليه ما عليه، فعلى سبيل المثال كان المرشح يحصل على عدد كافٍ من الأصوات ولكن القائمة الانتخابية لا تحقق العتبة، وبالتالي تهدر أصوات المرشح".

وأوضح أن قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه المجلس، التمثيل فيه لأعلى الأصوات في نفس الدائرة سواء من الرجال أم النساء، مع حفظ كوتة النساء ويحفظ لكل ذي حق حقه، وهذا التزامًا من مجلس النواب العراقي للشعب وللدماء التي سالت خلال التظاهرات وطالبت بالإصلاح، ومن ضمنها إصلاح القانون الانتخابي، وتشريع قانون جديد، ومفوضية مستقلة للانتخابات التي صوت عليها المجلس في وقت سابق، وهي مفوضية مستقلة من القضاة".

وأشار إلى أنه لم يبقَ إلا تشريع قانون المحكمة الاتحادية أمام مجلس النواب لإكمال الإطار التشريعي للمضي بانتخابات مبكرة ونشكر المتظاهرين ووسائل الإعلام والنواب و منظمات المجتمع المدني لرفد المجلس بالملاحظات والخبرات القانونية من أجل إتمام القانون.