مرعي يعلن قائمة منتخب السلة لمعسكر 6 أكتوبر استعدادًا لتصفيات إفريقيا

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن قائمة الفراعنة المقرر ان تخوض معسكرًا مغلقًا ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة.

ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

ويخوض المنتخب معسكره ابتداء من يوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر وهو الموعد الذي سيشهد إقامة معسكر آخر ولكن في محافظة الإسكندرية.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.

وضمت قائمة المنتخب المصري أحمد عادل ويوسف شوشه وهيثم كمال من الاتحاد السكندري ومن الأهلي حاتم بحيري وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر وعمر طارق ومن الجزيره وليد عبد الجواد رميح سامح ومن الزمالك أحمد حاتم وعمر هشام وأنس أسامه ومصطفى المكاوى ومن سبورتنج باسم سعيد ويوسف شحاته ومن سموحه محمد عطيه (جازو ) وعمر عزب.