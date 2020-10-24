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رئيس وزراء إفريقيا الوسطى يزور موسكو اليوم بهدف تعزيز العلاقات

فلاديمير تيتورينكو
فلاديمير تيتورينكو
أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:40 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 7:40 م

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير تيتورينكو أن رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى فيرمين نجريبادا يبدأ زيارة عمل لروسيا اليوم تستمر 4 أيام.

وقال تيتورينكو، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، "رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى يتوجه اليوم لموسكو في زيارة عمل".

وأضاف السفير: "الهدف الرئيسي من الزيارة هو تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مشيرا إلى أن نجريبادا سيعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الروسية، ومنهم نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، فضلا عن اجتماعات منفصلة مع اتحاد التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.


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