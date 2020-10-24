زيدان يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد

بات الفرنسي زين الدين زيدان أول مدرب في تاريخ ريال مدريد لا يعرف طعم الهزيمة أمام برشلونة على ملعب الكامب نو في أول 6 مباريات له.

وحقق ريال مدريد بقيادة زيدان فوزا هاما اليوم السبت، على برشلونة في كامب نو 3 – 1، وتصدر الميرينجي بهذا الفوز جدول ترتيب الليجا بـ13 نقطة.

ولم يخسر زيدان في 6 مباريات خاضها على رأس الولاية الفنية لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب كامب نو حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم.

ويعد زيدان الذي تولى تدريب ريال مدريد مرتين، هو المدرب الأول للملكي الذي يقود الميرينجي لفوزين متتاليين البرسا منذ عام 2008.