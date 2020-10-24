 زيدان يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد - بوابة الشروق
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زيدان يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 6:55 م

بات الفرنسي زين الدين زيدان أول مدرب في تاريخ ريال مدريد لا يعرف طعم الهزيمة أمام برشلونة على ملعب الكامب نو في أول 6 مباريات له.

وحقق ريال مدريد بقيادة زيدان فوزا هاما اليوم السبت، على برشلونة في كامب نو 3 – 1، وتصدر الميرينجي بهذا الفوز جدول ترتيب الليجا بـ13 نقطة.

ولم يخسر زيدان في 6 مباريات خاضها على رأس الولاية الفنية لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب كامب نو حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهم.

ويعد زيدان الذي تولى تدريب ريال مدريد مرتين، هو المدرب الأول للملكي الذي يقود الميرينجي لفوزين متتاليين البرسا منذ عام 2008.


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