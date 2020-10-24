تنظيم عدة مظاهرات بألمانيا احتجاجا على قيود كورونا

تتأهب شرطة العاصمة الألمانية برلين لمتابعة عدة مظاهرات تنظم غدًا الأحد احتجاجًا على إجراءات سياسة الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة عند الثانية عشرة من ظهر الغد في ميدان ألكسندر بالعاصمة الألمانية، كما تنظم مظاهرة أخرى في الخامسة من مساء الغد في منطقة النجمة الكبرى في حديقة الحيوان بالعاصمة.

تضم المسيرة الاحتجاجية التي تقام عند الظهر حوالي 2500 شخص وتضم مبادرة "التفكير خارج الصندوق" التي تنظم في المساء 10 آلاف شخص.

وتم تسجيل هذه المظاهرات تحت عناوين مثل المطالبة بإنهاء القيود الحكومية، ويتوقع أن تصل مسيرة الظهيرة الاحتجاجية إلى مبنى سينما سابقة كان يخطط أصلًا لعقد "قمة الصحة العالمية فيها".