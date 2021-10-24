الصين تعلن تطعيم أكثر من 75% من سكانها بلقاحات كورونا

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، اليوم الأحد إن الصين طعمت حوالي 75.6% من سكانها بالكامل بلقاحات كورونا حتى 23 أكتوبر (أمس) .

وأضاف فينج في تصريح صحفي أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة، وفقا لوكالة رويترز.

وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى أمس السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.