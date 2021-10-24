سواريز ينقذ أتلتيكو مدريد من الهزيمة وريال سوسيداد يتصدر الليجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفلت فريق أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من الهزيمة على ملعبه أمام ريال سوسييداد وتعادل معه 2 / 2 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويدين أتلتيكو مدريد بفضل كبير للنجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي سجل هدفي الفريق لينقذه من الهزيمة على أرضه.

ورفع ريال سوسييداد رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وأشبيلية، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس وأوساسونا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتبقى مباراة مؤجلة لكل من ريال مدريد وأشبيلية وأتلتيكو، بينما كانت مباراة اليوم هي العاشرة لريال سوسييداد.

وافتتح ألكسندر سورلوث التسجيل لريال سوسييداد في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله أليكسندر إيساك الهدف الثاني للفريق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ورفض أتلتيكو مدريد الاستسلام وكثف محاولاته ليدرك التعادل بثنائية سجلها النجم سواريز في الدقيقتين 61 و77، وجاء الهدف الثاني لسواريز من ضربة جزاء.