شونجا مفاجأة الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت البطاقة الدولية للزامبي جاستن شونجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى اتحاد الكرة، ليصبح بذلك اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وينوي طلعت يوسف الاعتماد على المهاجم الزامبي بشكل أساسي أمام المارد الأحمر، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الماضية استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اللاعب الزامبي انضم إلى صفوف الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.