أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، اعتماد الوزارة للمرة الثالثة 4 مساجد جديدة تنطلق منها فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف، بعد صلاة المغرب.

وأوضح عبد الدايم أنه بذلك ستكون أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر نوفمبر المقبل في 12 مسجدا من المساجد الكبرى بالمديرية، كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، على أن تكون عناوين الدروس حق الوطن، خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، آداب المساجد، الذكر وأثره في تزكية النفس، وحق الطريق.

وأكد أن تنفيذ فعاليات البرنامج وإضافة مساجد جديدة لذلك ينطلق من إيمانها بأن الوعي هو من أهم المرتكزات التي ينطلق منها الداعية.