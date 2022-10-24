إزالة 104 حالات تعدي على الأراضي أملاك الدولة بأطفيح والبدرشين

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 104 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة بأطفيح والبدرشين بمساحه 7 آلاف متر، خلال حملات تم شنها لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح والعياط والبدرشين لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، وذلك ضمن الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات.



وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.