قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، مبادرة إيجابية جدًا، مشيرة إلى الأهمية الكبرى لوجود هذا القدر من المصارحة والمكاشفة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن «العالم كله يمر بظروف استثنائية»، معقبة: «في تلك الظروف من المهم أن نكون يدًا واحدة، ولكن أكثر ما يمنح الثقة؛ المصارحة والمكاشفة بكل التفاصيل، لرؤية كل التحديات، وخلق فرصة، والتحرك بشكل إيجابي للمستقبل».

ولفتت إلى أهمية المؤتمر في ظل التنوع الكبير والمشاركة من كل الأطياف والفئات والخبرات المختلفة، وكذلك الأحزاب السياسية، قائلة إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر، كانت مؤثرة جدًا.

وتابعت وزيرة التخطيط: «كلمة الرئيس كانت من القلب ووصلت للناس بانطباعات حقيقية عاصرها بنفسه، هو شخص يرى ما كنا فيه وما وصلنا له بكل التحديات، ومن المهم إدراك أن تقييم التجربة ليس بمعزل، وإنما في إطار الظروف المحيطة».

وأوضحت أن «مصر خرجت من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني، ثم بدأت برنامج إصلاح اقتصادي، وشهد العالم بعدها جائحة كورونا وأحداث جيوسياسية»، مضيفة: «في المرحلة التي كان بها شبه استقرار دولي، لم يكن هناك استقرار إقليمي في المنطقة، مصر كانت تحارب الإرهاب داخليًا، وتقييم التجربة بواقعية يجب أن يشمل كل المعطيات والظروف الدولية والمحلية والدولية».

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.