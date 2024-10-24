الاحتلال يعلن أسر 200 فلسطيني بجباليا وسط قصف عنيف على غزة

اعتقلت إسرائيل العشرات من سكان جباليا وكثفت قصفها المدفعي والجوي لمناطق عدة في قطاع غزة، كما واصلت إجبار مئات العائلات على الخروج من مناطق الإيواء بشمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 200 ممن وصفهم بالمخربين من منطقة جباليا منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة، بحسب زعمه.

وقالت مصادر طبية، لقناة الجزيرة، إن 42 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس، أغلبهم في شمال القطاع.

وأفادت القناة بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي الشمال، أطلق الاحتلال النار من دبابات وطائرات بدون طيار على مخيم جباليا ومشروع بلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين.

وأظهرت مشاهد خروج عدد من الأسر المحاصرة إلى الشوارع في ساعات الليل، بعد قصف مدفعي وجوي تعرضت له منازلهم والأماكن المحيطة بهم في مشروع بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

وفي تطور آخر، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قولها إن "إحدى شاحناتنا تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفينا".

وأضافت أن شقيق عامل الإغاثة قتل أيضا في الغارة الإسرائيلية على الشاحنة الأممية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن الاحتلال اعتقل 5 من عناصره واقتادهم إلى مكان مجهول.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها، مؤكدا أن عمل أطقم الدفاع المدني توقف كليا في محافظة الشمال وأن الوضع أصبح كارثيا هناك.

وأكد أن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال القطاع هي تفريغ المربعات السكنية واحدا تلو الآخر.

وأضاف بصل أن المئات من المدنيين في جباليا تحت خطر شديد، إذ تعمد الاحتلال تدمير كتلة سكنية كبيرة، ويركز الآن على مراكز الإيواء في بيت لاهيا المتاخمة لمخيم جباليا.