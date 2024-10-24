بريان ريمر مديرا فنيا جديدا لمنتخب الدنمارك

أعلن الاتحاد الدنماركي، تعيين بريان ريمر، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب الدنمارك، ليقود مباراته الأولى في 15 نوفمبر المقبل، حين يستقبل "الديناميت الأحمر" إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

بذلك يضع الاتحاد الدنماركي حدًا للوضع المؤقت الذي كان قائمًا منذ رحيل كاسبر هيولماند في ختام كأس أمم أوروبا الأخيرة، بعد 4 سنوات في منصبه.

ومنذ ذلك الحين، تولى مساعد هيولماند، مورتن ويجورست، المنصب مؤقتًا، لكنه لم يقد الفريق في أي مباراة نتيجة غيابه في إجازة مرضية بسبب الضغط العصبي، لذلك قام عضو آخر في الجهاز الفني، لارس كنودسن، بتدريب الفريق في 4 مباريات.

وذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن كلاً من كنودسن وويجورست، بالإضافة إلى اللاعب السابق دانييل آجر، سيكونون الآن مساعدين لبريان ريمر.

وكان ريمر (46 عاما) مدربا لمنتخب الدنمارك تحت 19 عاما، ومساعدا للمدرب في كوبنهاجن وبرينتفورد الإنجليزي قبل أن يتولى تدريب أندرلخت البلجيكي في 2022 حيث قاده إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات والمركز الثالث في الدوري البلجيكي.

وبعد بداية سيئة للموسم، تمت إقالته في سبتمبر الماضي.

وعقب الإعلان عن تعينه مدربا للدنمارك، أعرب ريمر، الذي وقع عقدا حتى مونديال 2026، عن شعوره بـ"الفخر الشديد"، مؤكدا أن توليه تدريب المنتخب "كان حلما كبيرا تحول إلى حقيقة".

وسيستقبل المنتخب الإسكندنافي نظيره الإسباني في منتصف الشهر المقبل في كوبنهاجن، قبل أن يسافر بعدها بثلاثة أيام لمواجهة صربيا في بلجراد.