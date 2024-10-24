تقرير يكشف أسباب تأجيل هجوم إسرائيل على إيران

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مصدر مخابراتي قوله إن إسرائيل اضطرت إلى تغيير خططها بسبب تسريب الوثائق التي تضمنت تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على ايران.

وبحسب التقرير – الذي نقلته وكالة "معا" الإخبارية - فقد تم تأجيل الهجوم المقصود بسبب التسريب نفسه، الذي نُشر على قناة تيليجرام تابعة لإيران، قبل أن يتم توزيعه أيضًا على منصة "إكس" - وتضمن تفاصيل حول استعدادات إسرائيل لهجوم باليستي، مما ساعد طهران على التنبؤ بأنماط الهجوم.

وأشار التقرير البريطاني إلى أنه يبدو الآن أن التسريب قد غيّر الخطط الهجومية الإسرائيلية، الأمر الذي تطلب وضع خطة بديلة.

وذكرت مصادر مخابراتية أن "التسريب تسبب في تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير استراتيجيات ومكونات معينة".

وقالت المصادر إن إسرائيل تخطط لمهاجمة المنشآت العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وأكدت للولايات المتحدة أن الرد لن يشمل البنية التحتية النووية الإيرانية أو نفطية.

وبحسب التقارير، أشارت البيانات المذكورة في الوثائق المسربة إلى أن إسرائيل ربما تخطط لهجوم مماثل للهجوم المنسوب إليها في أبريل، عندما دمرت رادارًا للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، في أعقاب الهجوم الإيراني في ذلك الشهر.