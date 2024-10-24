قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة

تشهد عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس قصفا إسرائيليا عنيفا وإطلاقا مكثفا للنار وانفجارات متفرقة.



وأفاد مراسل روسيا اليوم بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار كثيف من الآليات في مخيمي البريج والنصيرات.



وقال إن انفجارات ضخمة ناتجة عن نسف مباني سكنية هزت غرب مدينة رفح، تزامنا مع غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غربي رفح.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي بصدد قصف المنطقة الشمالية لمدينة رفح بشكل مستمر، منذ الساعة 3 صباحا حتى لحظة كتابة الخبر.

كما تم رصد إطلاق نار من الطيران المروحي على مخيم جباليا شمالي القطاع. وشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة كرم أبو معمر شرقي رفح.

وفي سياق متصل، أصيب فجر اليوم الخميس عدد من أفراد الإنقاذ جراء قصف إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وأكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة استهدفت 3 من طواقم الإنقاذ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات إسرائيلية متواجدة في منطقة الشيخ زايد، اعتقلت 5 من طواقم الإنقاذ العاملة في تلك المنطقة.

كما استهدفت دبابات إسرائيلية مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال قطاع غزة وأضرمت النيران فيها.