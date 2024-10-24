بارو: مؤتمر لبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري

قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إن المؤتمر الخاص بلبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.

وذكر بارو، في خطابه في ختام المؤتمر، الذي ضم أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية: "لقد جمعنا 800 مليون دولار بشكل جماعي للمساعدات الإنسانية و 200 مليون دولار لقوات الأمن، ويوازي هذا مليار دولار تقريبا".

وأضاف بارو: "نحن قادرون على التحدي".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المشاركين إلى جلب مساعدة ضخمة لدعم البلاد التي تسببت الحرب فيها بين حزب الله وإسرائيل في نزوح مليون شخص، ومقتل ما يربو على 2500 شخص وفاقمت الأزمة الاقتصادية.