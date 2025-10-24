 مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: مصادقة الكنيست على ضم الضفة إهانة للوفد الأمريكي في تل أبيب - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 6:19 ص القاهرة
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: مصادقة الكنيست على ضم الضفة إهانة للوفد الأمريكي في تل أبيب


نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 5:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 5:54 ص

قال السفير الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنّ تصويت الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولية بشأن ضم الضفة الغربية يمثل رسالة استفزازية بكل ما تعنيه الكلمة، سواء على المستوى الأمريكي أو العربي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار يُعد إهانة للوفد الأمريكي الذي كان في زيارة رسمية إلى تل أبيب في إطار الجهود الرامية إلى إنجاح المرحلتين الأولى والثانية من عملية التهدئة.

وتابع، أن هذا التصويت كان رسالة مباشرة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن ما تلاه من تصريحات ومواقف إسرائيلية حمل إشارات خطيرة للغاية بشأن نيات إسرائيل المستقبلية.

وذكر، أن ما يحدث يُنظر إليه على أنه تطور خطير، لأن إسرائيل تسعى من خلال هذه التحركات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، في وقت يقف فيه العالم أجمع، كما قال ترامب، ضد مشاريعها وقراراتها وممارساتها.

وواصل، أن إسرائيل ماضية في هذا النهج المتشدد رغم إدراكها بأنها أصبحت في مواجهة دولية وإقليمية متزايدة، وأنها باتت تستغل أجواء التوتر الداخلية لتغذية خطابها القومي المتطرف.


