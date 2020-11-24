 مقتل 16 شخصا وإصابة 25 جراء تحطم حافلة في نيكاراجوا - بوابة الشروق
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مقتل 16 شخصا وإصابة 25 جراء تحطم حافلة في نيكاراجوا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 6:06 ص

ذكرت السلطات في نيكاراجوا أن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون يوم الاثنين جراء حادث تحطم حافلة في شمالي البلاد.

وقال خيرمان فارجاس، رئيس بلدية واسلالا، لإذاعة "نويفا يا" إن الحادث وقع على ما يبدو نتيجة عطل في المكابح على منحدر بالقرب من مجتمع أوكوتي توما / نحو 18 كيلومترا جنوبي واسلالا.

وأظهرت وسائل إعلام محلية صورا للحافلة وهي مقلوبة بين الأشجار والجثث على الأرض.

وكانت نيكارجوا قد تعرضت مؤخرا لعاصفتي إيتا وأيوتا اللتان تسببتا في فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد مما أسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصا.

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