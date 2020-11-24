قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن صرف المضادات الحيوية لا يجب أن يكون عشوائيًا، مشددة على أهمية صرفها تحت الإشراف الطبي بروشتة طبيب متدرب متخصص.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المرضى في دول إقليم شرق المتوسط يحبون العلاج بالمضادات الحيوية، مشيرة إلى عدم وجود تأثير للمضادات الحيوية على الإنفلونزا.

وأوضحت أن المضادات الحيوية تعالج البكتريا وليس الفيروسات، منوهة إلى أن كثرة استخدامها دون وعي وروشتة تغير البكتريا وتحورها لاكتساب مقاومة أقوى من المضاد الحيوي.

وأشارت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى أن حالة الطفل الذي ترتفع درجة حرارته تتحسن بعد مرور خمسة أيام دون مضادات، قائلة إن 90% من الإصابة تكون فيروسية.

ونوهت إلى أن المضادات الحيوية تؤثر على مناعة الطفل، متابعة: «المضادات أصبحت ثمينة ولو فقدنا فاعليتها فإن الجائحة المقبلة ستكون جائحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية».

https://www.youtube.com/watch?v=VlcNVKjDI2g&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=J4iRNfe07zY&feature=share