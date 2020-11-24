تتسخ الأحذية وتصبح ملطخة بالطين في الأيام التي تتساقط بها الأمطار، وهذا يجعل صاحب الحذاء يبذل مجهودًا في التنظيف بعد العودة للمنزل، ويضطر لفعل ذلك يوميًا حتى جفاف الأرض.

ويواجه البعض صعوبة في تنظيف بعض الأحذية، وخاصةً المصنوعة من القماش أو الشامواه، وفي هذه الحالة يتم اتباع النصائح والخطوات التي قدمتها مدونة "لوندروكارت" التابعة لإحدى شركات تنظيف الملابس والأحذية متعددة الجنسيات.

• تجفيف الطين

في الخطوة الأولى يجب ترك الطين الرطب حتى يجف؛ لأنه بذلك يصبح سهلًا عند التنظيف.

• إزالة الوحل

الخطوة الثانية هي إزالة الوحل من الحذاء باستخدام فرشاة تنظيف قاسية أو فرشاة أسنان، ثم فرك الحذاء بالكامل بقطعة قماش لإزالة أكبر قدر من الأوساخ.

• التنظيف الشامل

الخطوة الثالثة تختلف وفقا لنوع الحذاء، فإذا كان رياضيًا، فيجب إزالة النعال وربط الأربطة ثم مزج كوب من الماء الدافئ مع منظف غسيل، ثم غمر إسفنجة به، وفرك الحذاء جيدًا، ثم غسله بالماء العادي وتركه في الهواء حتى يجف.

وإذا كان الحذاء مصنوعا من الجلد، فيجب إزالة الرباط منه أولًا ثم استخدام التلميع لإزالة الأوساخ بالكامل وبقايا الطين الجاف، ثم فرك الجلد بالصابون أو أي منظف، ثم مسح الصابون بقطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء، وبعد ذلك ترطيب الجلد بملمع الأحذية وتركه بالهواء ليجف.

وفي حالة ما إذا كان الحذاء مصنوعا من القماش، فيمكن وضعه في الغسالة بعد إزالة الغبار والطين وأي أوساخ عليه، مع ضرورة ضبط دورة الغسيل على الماء البارد وإضافة المنظف المعتاد ثم ترك الحذاء في الهواء ليجف.

• طريقة تجفيف الأحذية سريعًا

ويمكن اللجوء إلى بعض الطرق لتجفيف الحذاء سريعًا لأنه في الشتاء سيظل ساعات في الهواء حتى يجف، وهي حشوه من الداخل بمناديل أو جرائد لامتصاص الماء الزائد ثم تركه في الهواء وسيجف سريعًا، ومع تجنب استخدام المجفف لأنه يفك الغراء من باطن الحذاء.

وفي حالة عدم الرغبة في غسل الحذاء، يمكن استخدام الخل أو الكحول الأحمر للتخلص من البقع.