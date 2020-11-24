قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قرر توفير كشك لأسرة الطفلة نور سائقة التوكتوك؛ حرصًا على مستقبل الفتاة الصغيرة، مشيرًا إلى ملء الكشك بالبضائع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تعمل على تسقيف منزل العائلة بشكل فوري، لافتًا إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لتنفيذ هذا الأمر.

وأشار إلى أنه كلف وكيل وزارة التضامن لإرسال مجموعته وصرف إعانة عاجلة أو معاش للأسرة وفحصه طبقًا للقانون، قائلًا إن العمل في الكشك أكثر أمنًا بالنسبة للفتيات الصغار.

استقبل العميد ضياء أبو العزم رئيس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، الطفلة نور قائدة التوك توك، ووالدتها في مكتبه لتلبية مطالبهم، وذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بتوفير إعانة مالية وكشك.

وقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها ومنعاً من العمل وقيادة التوكتوك مرة أخرى والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

