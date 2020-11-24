 روسيا: فعالية لقاح كورونا «سبوتنيك - V» تجاوزت 95% - بوابة الشروق
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روسيا: فعالية لقاح كورونا «سبوتنيك - V» تجاوزت 95%

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 1:21 م

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

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