رئيس المحلة الكبرى يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الطقس

وجه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حاتم زين العابدين برفع درجة الاستعدادات القصوى؛ تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على كافة المخالفات والتعديات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ لمجابهة الموجة الثانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع رئيس المدينة - خلال اجتماعه بنوابه ورؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة - الإجراءات المتخذة لتقنين أوضاع المواطنين في مخالفات البناء، ورفع الوعي لدىهم لجدية الأمر، مع التأكيد على انتهاء استثناءات التخفيض في أسعار المتر للتصالح.

وأشار إلى تواصل حملات النظافة اليومية بنطاق الوحدات المحلية والطرق الرئيسية، وتمهيد الشوارع، والعمل على تطهير الترع والمصارف، ورفع ناتج التطهير أولا بأول، وإلزام متعهدي جمع ونقل القمامة اليومية بأعمال الجمع المنزلي وفسخ التعاقد في حال التقاعس.

كما وجه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد؛ لردع المخالفين والمتعدين، ورفع كافة الإشغالات والمخالفات على الطرق، إلى جانب ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية لكل وحدة محلية، لافتا إلى استكمال حصر جميع المنشأت الآيلة للسقوط وفي حالة وجود أي عقار يشتبه فيه يجب إخلاؤه فورا ثم الإرسال إلى اللجنة المتخصصة؛ لعمل التقرير اللازم ثم قطع المرافق والتشميع.

وأكد ضرورة تمركز عربات الشفط؛ لمنع حدوث تجمعات للمياه تعيق حركة السير في حال هطول الأمطار، كما يتم مراجعة محطات الصرف الصحي بكل قرية، وعمل مواتير لكسح وشفط المياه، واستمرار أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وإصلاح كافة الأعطال وتغيير العوازل وتغطية فتحات أعمدة الإنارة ومتابعتها أولا بأول.

وشدد على إلزام العاملين والمترددين على المصالح الحكومية بارتداء الكمامة والتطهير المستمر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات المتخذة لأعمال اللجان المشكلة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، والتشديد على المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل وتطبيق الغرامات المقررة لغير الملتزمين، كما تم التأكيد على وضع خطة للفتح التدريجي لأسواق الماشية بأماكن مفتوحة ومحددة، والالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل التطهير المستمر.